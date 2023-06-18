У Херсоні рівень води знизився до 70 см. Підтоплені ще 23 населені пункти на Херсонщині

У Херсоні продовжується зниження рівня води. Зараз він на позначці 70 см. Підтопленими на правобережжі залишаються 6 населених пунктів. На тимчасово окупованій території — 17.
Як передає Amazing Ukraine, про це інформує ДСНС України.
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За інформацією ДСНС, евакуювали з зони лиха на Херсонщині 2 тисячі 783 людини, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних людей та 284 тварини. Врятували 716 людей, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних людей.
За добу спеціалісти відкачали понад 24 тисяч тонн води з 82 будинків та підвалів Херсонської області, з початку робіт — 107 тисяч тонн води з 413 будинків та підвалів, повідомляють у службі.
Учора рівень води на деокупованій частині Херсонщини становив 1 метр 32 сантиметри. Підтопленими на правобережжі були 11 населених пунктів, на лівобережжі – 17.
На ранок 16 червня на Херсонщині рівень води становив 1,67 м.
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