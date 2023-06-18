НАТО ухвалить пакет допомоги, який наблизить Україну до стандартів Альянсу

Єнс Столтенберг заявив, що на саміті у Вільнюсі ухвалять пакет допомоги, який за кілька років наблизить Україну до стандартів НАТО.

Про це генсек Альянсу сказав в інтерв’ю Die Welt.

«Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної і незалежної держави», — заявив Столтенберг.

Він додав, що після закінчення війни повинні з’явитись надійні домовленості щодо безпеки України, щоб росія не змогла переозброїтися і напасти знову. Тому він застеріг від поспішних мирних переговорів між двома країнами.

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