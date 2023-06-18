У Чорному морі чергують п’ять російських кораблів, серед яких і носій «Калібрів»

У Чорному морі станом на 18 червня на бойовому чергуванні знаходяться п’ять ворожих кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських силах.

Один із кораблів є носієм ракет «Калібр», загальний залп — вісім ракет. В Азовському морі перебуває одне судно.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім ворожих кораблів, серед яких один носій «Калібрів». Загальний залп — 16 ракет.

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