Українців у Польщі запрошують на безкоштовне навчання до Варшавського університету

Українців, які в цьому році планують вступати до вищих навчальних закладів, запрошують на безкоштовне навчання до Варшавського університету. Для вступу необхідно мати PESEL UKR, а також скласти вступні іспити. Претендувати на безкоштовне навчання можуть і ті українці, які не мають статусу UKR.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Як вступити на безкоштовне навчання до Варшавського університету
Безкоштовне навчання відбуватиметься за напрямком україністика. Реєстрація на навчання відбуватиметься двома способами, залежно від статусу абітурієнта:
На кафедрі україністики можна навчатися з першого курсу або продовжити навчання, перейшовши з українського університету. Для того, щоб вступити на перший курс, потрібно:
Якщо ви вступаєте на основанні статусу UKR, то вам також потрібно пред’явити такі документи:
- Підтвердження прибуття до Польщі після 23 лютого 2022 року.
- Pesel зі статусом UKR.
Зверніть увагу, що за відсутності цих документів вступити на навчання буде неможливо.
Повну інформацію з приводу вступу можна знайти на сайті Варшавського університету за цим посиланням: Rekrutacja 2022/2023 – Katedra Ukrainistyki Ukrainie (uw.edu.pl).
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