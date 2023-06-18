Українців у Польщі запрошують на безкоштовне навчання до Варшавського університету

Українців, які в цьому році планують вступати до вищих навчальних закладів, запрошують на безкоштовне навчання до Варшавського університету. Для вступу необхідно мати PESEL UKR, а також скласти вступні іспити. Претендувати на безкоштовне навчання можуть і ті українці, які не мають статусу UKR.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Як вступити на безкоштовне навчання до Варшавського університету

Безкоштовне навчання відбуватиметься за напрямком україністика. Реєстрація на навчання відбуватиметься двома способами, залежно від статусу абітурієнта:

На загальних засадах. В цьому випадку потрібно зареєструватися у системі IRK, пройти конкурс свідоцтв тощо.

Реєстрація для осіб зі статусом UKR, тобто тих, хто перетнув польський кордон після 23 лютого 2022 року. В цьому випадку реєстрація проходить за посиланням: https://ukraina.irk.edu.pl.

На кафедрі україністики можна навчатися з першого курсу або продовжити навчання, перейшовши з українського університету. Для того, щоб вступити на перший курс, потрібно:

Скласти письмовий іспит у формі есе.

Пройти співбесіду, в результаті якої буде визначено рівень знання польської мови.

Якщо ви вступаєте на основанні статусу UKR, то вам також потрібно пред’явити такі документи:

Підтвердження прибуття до Польщі після 23 лютого 2022 року.

Pesel зі статусом UKR.

Зверніть увагу, що за відсутності цих документів вступити на навчання буде неможливо.

Повну інформацію з приводу вступу можна знайти на сайті Варшавського університету за цим посиланням: Rekrutacja 2022/2023 – Katedra Ukrainistyki Ukrainie (uw.edu.pl).