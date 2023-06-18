У ЄС заявили, що прискорять постачання зброї та боєприпасів в Україну

Європейський Союз прискорить постачання зброї в Україну для підтримки контрнаступу.

Про це в інтерв’ю Le Parisien заявив голова європейської промисловості Тьєррі Брентон, повідомляє Reuters.

«Ми збираємось активізувати наші зусилля з постачання зброї та боєприпасів — це війна високої інтенсивності, у якій вони відіграють вирішальну роль», — сказав Бретон.

Він додав, що ЄС готується до тривалих бойових дій в Україні, які можуть продовжуватись ще кілька місяців або довше.

Нагадаємо, нещодавно верхня палата парламенту Швейцарії затвердила поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї в Україну.

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