Прессекретар володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що «фактично завдання із демілітаризації України виконане».

Речник російського диктатора в інтерв’ю RT Arabic повідомив, що ціль «спецоперації» досягнута, оскільки «Україна все менше й менше використовує свою зброю».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на це твердження.

«У наступних серіях: Фактично, усі задачі СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити росію сильнішою. Росія сильна як ніколи», — написав голова МЗС.

Він припустив, що путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом.

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