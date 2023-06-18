Британія виділить $20 млн на посилення української системи кіберзахисту

Велика Британія посилить свою програму з кіберзахисту в Україні, виділивши на неї $20 млн.

Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.

Програма допомагає Україні захищати життєво необхідні державні служби від російських кібератак. Окрім фінансування Лондона, Київ також матиме можливість отримати $11 млн від міжнародних союзників.

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, атаки росії на Україну не обмежуються вторгненням на її територію, а полягають також в нападах на кіберінфраструктуру, яка надає українцям життєво необхідні послуги.

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США оголосили, що співпрацюють для постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.