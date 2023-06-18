В Одесі заборонили роботу клубів та розважальних закладів в нічний час

Одеська обласна військова адміністрація обмежила роботу нічних клубів та інших закладів міста в період з 22.00 до 09.00.

Про це повідомили на сайті міста.

Згідно з розпорядженням, обмежена господарська діяльність розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг. Їм заборонено:

використовувати світлові засоби, що погіршують демаскувальні ознаки території;

використовувати звукове обладнання, апаратуру, акустичні системи та/або інші музичні засоби;

обслуговувати населення поза та/або у приміщеннях і на відповідних територіях;

перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та/або осіб без громадянства.

Тим часом пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах.

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