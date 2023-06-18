У МОЗ розповіли про результати перевірки водойм на підтопленій частині Миколаївщини

Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України розповів про результати дослідження води на підтоплених територіях області.

Станом на 18 червня у воді не виявили холерного вібріону. Однак там знайшли холероподібний вібріон (який вказує на можливу наявність холерного вібріону) у таких місцях:

р. Інгулець — м. Снігурівка;

Бузький лиман — пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив» у м. Миколаєві;

р. Інгул — м. Миколаїв;

Дніпро-Бузький лиман.

Лактозо-позитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить:

р. Інгулець — 240 млн;

Дніпро-Бузький лиман — 6200-13000.

Також у річці Інгулець не відповідав нормативам розчинений кисень, сухий залишок, хлориди, залізо та біологічне споживання кисню, у Дніпро-Бузькому лимані зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій по аміаку.

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України.

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