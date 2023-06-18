Україні відомо про 240 випадків вилучення дітей із сімей біженців у Європі

Україні відомо про 240 випадків, коли соціальні служби європейських країн забирали дітей із сімей українських біженців.

Про в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла Ірина Суслова, представниця омбудсмена з прав дітей, сім’ї, молоді та спорту.

«Для прикладу, це можуть бути історії, коли мама була змушена залишитись на роботі в Україні, а в евакуацію відправила бабусю зі своєю дитиною. Бабуся не має ніякої довіреності на представлення інтересів і не вважається за європейським законодавством родичкою цій дитині. Таким чином соціальні служби можуть задіяти поліцію і вилучити дитину із сім’ї», — сказала вона.

Представниця омбудсмена пояснила, що тут є недопрацювання з боку України.

«Тому що ми мали повідомити людей, сказати: «Друзі, є закон, він передбачає, що, наприклад, у Німеччині ви маєте зробити ось такі процедури». Чи що не може бути в Італії або Франції опікуном людина, яка досягла 65-річного віку», — каже Суслова.

Вона додала, що Офіс уповноваженого намагається моніторити ситуацію та надавати правову допомогу жінкам або сім’ям. Родичі дітей, який забрали служби, повинні обов’язково звернутися до консульського відділу і поінформувати їх.

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