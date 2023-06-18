19 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 19 червня

Сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Цей день започаткували, щоб збільшити обізнаність населення про необхідність покласти край сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, шанування жертв сексуального насильства та тих, хто відважно присвячує життя боротьбі за викорінення цих злочинів або втратив життя в цій боротьбі.

19 червня також святкують Всесвітній день дитячого футболу. Свято започаткували в ЮНІСЕФ та ФІФА, щоб поширити здоровий спосіб життя серед молоді та привернути увагу людства до проблем дітей.

На цю дату припадає і Всесвітній день мотоцикліста. До 2008 року це свято припадало на липень, але відтоді його святкують третього понеділка червня.

Яке релігійне свято 19 червня

19 червня віруючі вшановують День пам’яті Іларіона Сповідника. Був він ігуменом в Далматській обителі за часів, коли відбувалися сильні гоніння на християн. Кілька разів Іларіона садили в темницю і катували. Коли закінчилися гоніння, повернувся у свою обитель, де прожив до глибокої старості.

Які історичні події відбулись 19 червня

240 до н. е. — грецький математик і астроном Ератосфен, шляхом експериментального дослідження довжин тіней встановив, що Земля не пласка та обчислив її радіус.

1819 — У Ліверпуль прибув пароплав «Саванна». Корабель став першим судном, який перетнув Атлантичний океан.

1885 — до американського міста Нью-Йорк на судні Isere прибула знаменита статуя Свобода. Вона мала стала подарунком від французького до сотої річниці американської революції, але прибула на 10 років пізніше.

1953 — на електричному стільці страчено подружжя Розенбергів, яких визнали винними у шпигунстві на користь СРСР і розкриттю секретів створення атомної бомби.

1963 — перша в світі жінка-космонавт Валентина Терешкова завершила свою 71-годинну подорож та повернулась на Землю.

1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1981 — у США вперше показали фільм «Супермен 2» з Крістофером Рівом у головній ролі. За один день показу кінострічка зібрала $5,5 млн, а за три — $14 та встановила одразу два рекорди два рекорди касових зборів.

Хто народився 19 червня

1623 — французький фізик та математик Блез Паскаль.

1754 — інженер Жан Батист Меньє де ла Плас, який винайшов дирижабль.

1922 — датський фізик-атомник Ааге Нільс Бор, який брав участь в атомному проєкті під час Другої Світової війни.

1924 — білоруський письменник Василь Биков.

1954 — американська акторка Кетлін Тернер.

1972 — , французький актор та режисер Жан Дюжарден, який заволодів премією «Оскара», «Золотою пальмовою гілкою» та «Золотим глобусом».

1972 — українська журналістка та дружина Григорія Ґонґадзе Мирослава Ґонґадзе.

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