Карта бойових дій станом на 19 червня

Російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському ворог здійснював авіаційні, артилерійські та мінометні обстріли.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Спірного, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка та обстрілював наші позиції з артилерії.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу «Shahed» та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.

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