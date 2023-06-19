Нічна атака на Одещину: сили ППО збили чотири «Калібри» біля узбережжя

У ніч на 19 червня російській війська випустили з акваторії Чорного моря чотири крилаті ракети «Калібр». Усі їх збили в небі над Одещиною.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог випустив ракети з підводного човна.

«Сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно. Усі чотири ракети, які було спрямовано на область, були знищені на підльоті до узбережжя», — розповіла Гуменюк.

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