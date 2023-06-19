Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 19 червня

За минулу добу Сили оборони ліквідували 630 окупантів та 18 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 19 червня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 220450 (+630) осіб ліквідовано,

танки — 3989 (+5),

бойові броньовані машини — 7735 (+6),

артилерійські системи —3865 (+18),

РСЗВ — 610 (+0),

засоби ППО — 370 (+6),

літаки — 314 (+0),

гелікоптери — 305 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3383 (+12),

крилаті ракети — 1211 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни — 6613 (+42),

спеціальна техніка — 526 (+4).

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