Атака дронів на Дніпропетровщину: сили ППО збили чотири «шахеди»

У ніч на 19 червня сили ППО відбили атаку дронів на Дніпропетровську область. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Так, військовослужбовці з повітряного командування «Схід» знищили чотири безпілотники — імовірно, «Shahed-136» та «Орлан-10».

Водночас у Повітряних силах повідомили про знищення уночі чотирьох дронів «Shahed-136/131», які ворог запустив зі східного узбережжя Азовського моря.

За словами голови ОВА, інших атак на область не зафіксовано.

Нагадаємо, вночі росіяни також атакували Одещину ракетами з підводного човна, однак сили ППО збили усі чотири«Калібри» на підльоті до узбережжя.

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