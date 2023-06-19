ЗСУ звільнили село П’ятихатки на Запоріжжі — Міноборони (карта)

Українські військові звільнили село П’ятихатки у Запорізькій області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Загалом, за її словами, наші бійці за два тижні звільнили вісім населених пунктів: Лобкове та П’ятихатки на Мелітопольському та Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне і Нескучне на Бердянському напрямку.

Сили оборони просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км кв.

Також наші підрозділи продовжують наступальні дії біля Бахмута, де минулого тижня просунулися в глибину противника на декількох ділянках.

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