Росія очікує на нову партію «шахедів» — Гуменюк

Найближчим часом росія може отримати нову партію «шахедів». Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

«На цьому етапі можемо констатувати, що безпілотників стало менше, і використовують їх групами, більш компактними, 4-7 одиниць. Це може бути пов’язано з тим, що окупанти очікують оновлення поставок, і знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака», — сказала вона.

Гуменюк додала, що південь країни росія переважно атакує дронами зі східного узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня сили ППО на Дніпропетровщині збили чотири дрони «Shahed-136/131».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.