Залізничник хотів влаштувати диверсію для зриву контрнаступу ЗСУ — СБУ

Служба безпеки затримала на Дніпропетровщині працівника місцевої станції Укрзалізниці, який працював на головне управління генштабу зс рф — військову розвідку ворога.

Окупанти завербували залізничника на початку цього року. Він збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка в українському контрнаступі.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для нанесення повітряних ударів по регіону.

Також росіяни розглядали «варіант диверсії» на об’єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Так вони хотіли зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Втім зрадника вчасно виявила та затримала контррозвідка СБУ. Під час обшуку у його будинку знайшли гранати Ф-1 та РГД-5, димові шашки, карабін та велику кількість набоїв до стрілецької зброї.

У результаті залізничнику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зараз чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

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