Львівські лісники створили підпільну криптоферму та «намотали» електрики на 1,5 млн грн (фото)

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині підпільний дата-центр з майнінгу криптовалют. Він розміщувався у службових приміщеннях філії «Рава-Руське лісове господарство» держкомпанії «Ліси України».

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Криптоферму понад рік тому організували колишній директор, який зараз очолює іншу філію, його заступник, який нині обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші відповідальні особи.

Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців, а кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство.

За попередніми підрахунками, збитки склали понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн. Також через систематичне перевантаження комунальних мереж відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з енергопостачанням житлових об’єктів і критичної інфраструктури.

Розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна (ч. 4 ст. 191 КК України). Організатором криптоферми загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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