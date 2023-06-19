Працівник військкомату стріляв на ринку в Рені: поліція відкрила справу (відео)

18 червня на ринку у місті Рені Одеської області працівник ТЦК вистрілив у гору під час вручення повістки. Про це повідомили в обласній поліцій.

Напередодні у мережі з’явилося відео, на якому чоловіків у військовій формі на ринку звинувачували у стрілянині. Автор стверджував, що працівник військкомату відкрив стрілянину у гору, намагаючись затримати чоловіка. Згодом цю інформацію підтвердили правоохоронці.

«Попередньо поліцейські встановили, що між двома представниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й місцевим громадянином під час вручення йому повістки виник конфлікт. У ході словесної перепалки один із представників органу військового управління здійснив постріл у гору зі стартового пістолета», — йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці проводять слідчі дії з усіма учасниками інциденту та вилучили зброю, набої, стріляну гільзу й інші речові докази.

Відкрито провадження за ч. 4. ст. 296 Кримінального кодексу України — «хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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