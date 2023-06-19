У Міноборони підтвердили звільнення населеного пункту П’ятихатки в Запорізькій області

У Міноборони підтвердили звільнення населеного пункту П’ятихатки на Запоріжжі та розповіли про успіхи ЗСУ на інших напрямках.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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У підсумковому зведенні за минулі два тижні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутський напрямок ворог перекинув додаткові підрозділи і збільшив кількість обстрілів, але незважаючи на це ЗСУ просунулися в глибину супротивника на кількох ділянках.
“Під час двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ТСУВ “Таврія” було звільнено вісім населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки. Загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до семи км. Звільнена на півдні площа становить 113 км2″, – повідомила Маляр.
Також заступниця міністра зазначила, що за минулий тиждень ворог зазнав суттєвих втрат – понад 4600 убитих і поранених на всіх напрямках. Крім того нашими захисниками було взято в полон понад 80 бійців агресора.
Також ЗСУ знищили понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.
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