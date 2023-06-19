СБУ викрила схему вимагання грошей з експортерів зерна за кордон

СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів української агропродукції. Щомісячні «прибутки» організаторів сягали $1 млн.

До організації оборудки причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія».

До незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів.

В обмін на хабарі чиновники «гарантували» підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.

Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до зарубіжних країн. Зернотрейдери мали сплачувати «суми» готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.

У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії і трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом – призначено цілодобовий домашній арешт.

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