Олена Зеленська розпочала офіційний візит до Ізраїлю

Олена Зеленська розпочала свій візит до Ізраїлю із зустрічі з президентським подружжям – Іцхаком і Міхаль Герцог.
Як передає Amazing Ukraine, про це Зеленська повідомила в Телеграмі.
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«Поїздка буде насиченою, адже від початку повномасштабної війни співпрацюємо з першою леді Ізраїлю над низкою проєктів у сфері ментального здоров’я. Вдячна за теплий прийом і можливість посилити нашу співпрацю», — розповіла перша леді України.
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