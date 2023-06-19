Більшість українців хоче перезавантаження влади після перемоги — опитування

Після перемоги України у війні з росією Володимира Зеленського на президентській посаді хочуть змінити лише 23% опитаних, ще 73%, підтримують оновлення центральної влади.

Про це свідчать результати Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи запитали українців, чи потрібно після перемоги перезавантажити та замінити центральну владу — президента, уряд, Верховну Раду.

Найбільша підтримка в опитаних в питанні оновлення Верховної Ради — 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. В той же час уряд хотіли б змінити 47% респондентів. 19% опитаних вважають, що потрібно залишити все як є.

Чергові вибори до Верховної Ради мають відбутися 29 жовтня 2023 року, але через воєнний стан їх можуть відтермінувати.

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