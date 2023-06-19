Україна — Мальта: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024 (відео)

У понеділок, 19 червня, збірна України з футболу зіграє свій третій матч відбору до Євро-2024 — суперником буде команда Мальти.

Формально це домашня гра для України, але через війну росії наша національна команда грає домашні матчі за кордоном. Гра проти Мальти відбудеться у Словаччині, в місті Трнава, на стадіоні Антона Малатинського. Початок — о 19:00 за Києвом.

Сhas News розповідає, де знайти пряму трансляцію гри і що треба знати про збірну Мальти

Україна — Мальта: пряма трансляція

В Україні наживо трансляцію покажуть:

регіональні телеканали «Суспільного» (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо),

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Україна у відборі Євро-2024: формат кваліфікації

Гра проти Мальти стане для України третьою у відборі до Євро-2024. У першому «синьо-жовті» програли у гостях Англії — 0:2. Тоді тимчасово командою керував Руслан Ротань.

Потім контракт зі збірною України підписав Сергій Ребров. І в минулу п’ятницю, 16 червня збірна під його керівництвом виборола вольову перемогу в гостях над Північною Македонією — 3:2.

Це дозволило українцям зрівнятися по очках із Італією і Північною Македонією.

У фінальному турнірі Євро-2024 в Німеччині зіграють 24 європейські збірні.

Автоматично місце на Євро отримала Німеччина як команда-господар.

Інші 23 путівки команди розіграють у відбірному турнірі. Відбір Євро-2024 проходитиме в 10 турів із березня по листопад 2023 року. Путівки до фінального турніру отримають по дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21—26 березня 2024 року.

Що відомо про збірну Мальту, баланс зустрічей із Україною

У чинному рейтингу ФІФА збірна Мальти посідає 172-е місце. Збірна України — на 30-й позиції.

Раніше Україна і Мальта зустрічались між собою лише одного разу. 6 червня 2017 року «синьо-жовті» під керівництвом тренера Андрія Шевченка програли мальтійцям у товариському матчі — 0:1.

Попри статус футбольного «карлика» збірна Мальти не є відвертим аутсайдером. Достатньо подивитися, що в останніх 10 виїздних матчах мальтійці лише сильним хорватам програли з різницею у три м’ячі, а в інших чинили суперникам серйозний опір.

Заявка збірної України на матч із Мальтою

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Із тих футболістів, які перебувають у таборі збірної, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.

Україна — Мальта: передматчева прес-конференція тренера Сергія Реброва

Відбір Євро-2024: календар матчів групи України

1 тур

23.03.2023. Італія — Англія — 1:2

Італія — Англія — Північна Македонія — Мальта — 2:1

2 тур

26.03.2023. Англія — Україна — 2:0

Англія — Україна — Мальта — Італія — 0:2

3 тур

16.06.2023. Мальта — Англія — 0:4

Мальта — Англія — Північна Македонія — Україна — 2:3

4 тур

19.06.2023. Англія — Північна Македонія (21.45)

Англія — Північна Македонія (21.45) Україна — Мальта (21.45)

5 тур

9.09.2023. Україна — Англія (19.00)

Україна — Англія (19.00) Північна Македонія — Італія (21.45)

6 тур

12.09.2023. Італія — Україна (21.45)

Італія — Україна (21.45) Мальта — Північна Македонія (21.45)

7 тур

14.10.2023. Україна — Північна Македонія (16.00)

Україна — Північна Македонія (16.00) Італія — Мальта (21.45)

8 тур

17.10.2023. Англія — Італія (21.45)

Англія — Італія (21.45) Мальта — Україна (21.45)

9 тур

17.11.2023. Англія — Мальта (21.45)

Англія — Мальта (21.45) Італія — Північна Македонія (21.45)

10 тур

20.11.2023. Північна Македонія — Англія (21.45)

Північна Македонія — Англія (21.45) Україна — Італія (21.45)

Час початку матчів вказаний київський.