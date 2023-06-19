У Молдові суд визнав проросійську партію «Шор» поза законом — ЗМІ

Конституційний суд Молдови оголосив проросійську партію «Шор», яку очолює засуджений до 15 років ув’язнення проросійський олігарх Ілан Шор, поза законом.

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker.

Відповідне рішення суд ухвалив на запит міністерства юстиції Молдови після численних протестів, які були організовані прихильниками «Шор» проти президента і уряду Маїй Санду.

Члени суду дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови.

Рішення ухвалено відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, який свідчить: «партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова є неконституційними».

Нагадаємо, 13 квітня очільника скандальної партії Ілана Шора суд заочно засудив до 15 років ув’язнення у зв’язку з крадіжкою банківських активів на мільярд доларів.

Також нещодавно до санкційного списку ЄС потрапили олігархи Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, депутат парламенту Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Молдови Георгій Кавкалюк та російський бізнесмен Ігор Чайка.

Зазначимо, що партія «Шор» бере участь у фінансуванні та навчанні осіб з метою провокації заворушень. Шор та його політичні союзники є одними з ключових організаторів демонстрацій проти уряду та президентки Маї Санду з вересня 2022 року.

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