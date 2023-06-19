Чи можуть жінки-медики виїхати за кордон: що кажуть закон та прикордонники

Відповідно до вітчизняного законодавства, жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають стати на військовий облік.

Chas News розповідає, як відбувається ця процедура та чи можуть українки-медики виїхати за кордон в умовах воєнного стану.

Військовий облік жінок-медиків в Україні

У жовні 2022 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідно до яких жінки-медики мають стати на військовий облік. Ця норма стосується випускниць навчальних закладів, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

Інші жінки, які мають спеціальність, споріднену з військовою, можуть стати на облік за бажанням.

30 грудня Кабмін постановою №1487 затвердив «Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Документ також регламентує питання, пов’язані із жінками-медиками.

Тепер за два місяці до завершення навчання освітні заклади мають подавати списки з переліком жінок, які здобувають медичну чи фармацевтичну спеціальність, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, стара назва — військкомат). Раніше це було обов’язково робити за 3 місяці.

Після завершення навчання жінкам видається тимчасове посвідчення військовозобов’язаної, їх вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Посвідчення видають у військкоматі, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень — 30 діб.

Після отримання посвідчення жінка має у семиденний термін з’явитися з ним до військкомату для постановки на військовий облік.

Водночас жінки, які отримали медичну/ фармацевтичну спеціальність до ухвалення порядку (до 30 грудня 2022 року) і не перебували на військовому обліку можуть працевлаштуватися без постановки на облік до 2026 року. Надалі вони зможуть офіційно влаштуватися на роботу лише у разі надання військово-облікових документів.

Проте уже зараз керівники підприємств/установ зо­бо­в’я­зані повідомляти ТЦК про працівниць із медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку.

Обов’язки жінок-військовозобов’язаних в Україні

Військовозобов’язані жінки мають такі ж обов’язки, які і чоловіки: ставати на військовий облік, проходити підготовку до служби, повідомляти ТЦК про зміну місця реєстрації/ проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

Також, відповідно до законодавства, жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, якщо вони не мають прав на відстрочку від мобілізації.

Однак наразі призов жінок до армії не проводиться. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр неодноразово заявляла, що українки можуть піти на військову службу виключно за власним бажанням, а усі чутки про мобілізацію жінок називала російськими фейками.

Виїзд за кордон жінок-медиків в умовах воєнного стану

Відповідно до законодавства, жінки, які стали на військовий облік, мають аналогічні з військовозобов’язаними чоловіками обмеження щодо виїзду за кордон під час воєнного.

Однак наразі немає офіційно затвердженої процедури перевірки документів щодо здобутої спеціальності (медична або фармацевтична), професії та/або перебування на військовому обліку військовозо­бо­в’я­заних жінок, які перетинають державний кордон України. Відповідно жінки-медики чи фармацевти фактично можуть виїжджати за межі України.

В Держприкордонслужбі також неодноразово підтверджували відсутність жодних обмежень для військовозобов’язаних жінок для виїзду за кордон.

«Ця тема лунає вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово наголошували, що обмежень відносно жінок загалом немає», — заявляв Андрій Демченко, речник ДПСУ.

Наразі виїзд за кордон за відсутності належних підстав заборонений лише для жінок-держслужбовців. Відповідні зміни Кабмін схвалив у січні 2023 року.

Проте жінки-медики, які працюють у державних закладах охорони здоров’я, зокрема, на керівних посадах, до категорії держслужбовців не відносяться. Відповідно, до них ці обмеження не застосовуються. Звісно за виключенням жінок, які раніше здобули фармацевтичну чи медичну освіту, а тепер працюють в органах державної влади.