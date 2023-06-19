З улюбленцем за кордон: які документи треба зібрати чотирилапому

Виїзд за кордон із котом чи собакою вимагає ретельної підготовки цілого пакету документів. Royal Canin та кінолог-інструктор Кінологічної спілки України Юлія Туренко зібрали для власників котів та собак перелік документів для подорожування та поради щодо їх оформлення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Royal Canin та ліцензований інструктор Кінологічної спілки України Юлія Туренко зібрали для власників чотирилапих перелік документів та поради щодо нюансів їх оформлення. Минулого року багато країн спростили ввіз тварин для українців, проте зараз деякі із них вже повертаються до вимог збору звичного пакету документів. Ці документи вимагають окремої підготовки, а оформлення деяких може займати багато часу.

Міжнародний ветеринарний паспорт тварини нового зразка. З 2019 року в Україні вимагається видача ветеринарного паспорта нового державного зразка. Їх видають лише у головному ветеринарному управлінні, державною ветеринарною клінікою, або державним ветеринарним лікарем і лише за присутності тварини. Обов’язково необхідно звернути увагу, що новий паспорт має бути виданий після або одночасно з датою чіпування улюбленця.

“Варто звернути увагу, що щеплення з паспорта старого зразка не переносяться у новий документ. Тому, з особистого досвіду, мені довелося якийсь час подорожувати з двома паспортами, щоб показати наявність усіх щеплень. На жаль, багато власників собак та котів не переймаються тим, що у них документи старого зразка, і думають, що все у них в порядку до моменту поїздки,” — пояснює Юлія Туренко.

Чіп для тварини. Тварина має бути чіпована, номер чіпа має бути внесений у ветеринарний паспорт та зчитуватися сканером. Варто перевірити додатково сканування чіпа перед поїздкою, адже бувають прикрі випадки, коли чіп не зчитується. Це можна зробити в будь-якій ветклініці.

Щеплення. У паспорті мають стояти відмітки про всі щеплення для тварини відповідно до її віку, печатки клініки, яка їх робила, а також відмітка про обробку від паразитів. Обов’язково має бути щорічне щеплення від сказу.

Тест на сказ. Необхідний як для собак, так і для котів. Тест на сказ можна зробити у ветклініці. Якщо тварину правильно вакцинувати від сказу, тобто щорічно на кілька днів раніше до збігу терміну з попереднього щеплення, то робити тест можна буде у будь-який час. З моменту забору крові для такого тесту має пройти 3 місяці, після чого тварині можна буде виїхати.

Ветеринарна форма та сертифікат здоров’я. Перед виїздом у тварини має бути оформлена ветеринарна форма №1. Вона видається на підставі ветеринарного паспорта та найчастіше за присутності домашнього улюбленця. У Києві форму можна оформити у Головному ветеринарному Управлінні та ще в декількох державних клініках. Жителям регіонів доведеться шукати ветеринарне управління у себе в місті, або їхати на оформлення свідоцтва до столиці. Форма дійсна протягом 3-х днів і у цей період необхідно встигнути виїхати за кордон. На кордоні форму переглядає ветеринарний лікар та на її основі видає сертифікат здоров’я. У цей документ вносяться дати проведених профілактик, позначка про проходження карантину та орієнтовний маршрут подорожі. Готовий документ засвідчується підписом ветеринарного лікаря та мокрою печаткою.

“Дуже часто на кордоні трапляється, що бланки сертифікатів не надрукували, печатки немає, лікар відсутній тощо. Щоб вберегти себе від таких прикрих несподіванок, можна самостійно завантажити та заповнити сертифікат здоров’я на сайті Держприкордонслужби країни, до якої ви подорожуєте. Сертифікат має бути заповнений англійською та мовою країни призначення. А на кордоні необхідно вимагати завірити вам цей документ,” — пояснює Юлія Туренко.

Серед нововведень відзначимо декларацію про некомерційний характер перевезення, яка вимагається, наприклад, для ввозу тварин до Польщі. Таку декларацію можна отримати прямо на кордоні. Якщо ви плануєте повернутися, декларацію про некомерційний характер перевезення треба зберігати до прибуття додому. Також, варто пам’ятати, що вивезення собак віком до шести місяців заборонене Законом України “Про ветеринарну медицину”. Загалом, дотримуючись всіх правил та норм, підготовка тварини до переїзду може зайняти 3-4 місяці.