У світі немає структури, яка допомогла б Україні повернути депортованих дітей — дитячий омбудсмен

У світі наразі немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати механізм повернення депортованих дітей в Україну.

Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповіла Дар’я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації.

«Щодо депортованих дітей ми передали до певних міжнародних організацій усі наявні списки та персональну інформацію. На жаль, жодних зворотних дій не було. Отже, на сьогодні немає міжнародної структури, яка могла б запропонувати дієвий механізм повернення наших депортованих дітей», — заявила Герасимчук.

Вона вважає, що «Україна побачила тотальну відсутність системи захисту дітей у світі»: «Її немає від слова «взагалі».

«У світі є добре і чітко прописані документи в рамках міжнародного права — Женевська конвенція, Конвенція ООН про права дитини та інші і теоретично вони мали б працювати, якби всі підписанти виконували ці правила», — додала вона.

«Але йдеться про те, що є одна країна-підписант, у цьому випадку Російська Федерація, яка плювати хотіла на всі ці правила, які сама ж і підписала. Вона читає їх по-своєму, аргументує всі свої дії як хоче, а саме своєю вигаданою і абсолютно болісною уявою», — вважає Герасимчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росія хоче вивезти українських дітей у Крим для «прикриття» під час наступу ЗСУ.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.