G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні

Під час зустрічі міністрів транспорту країн G7 було прийнято рішення про підтримку відновлення транспортної інфраструктури в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє залізничний журнал Railway Supply із посиланням на інформацію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Після зустрічі, яка відбулася в Японії з 16 по 18 червня, міністри транспорту країн G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) прийняли спільну декларацію, в якій засудили руйнування РФ глобальних ланцюгів постачання, зокрема, відносно навігації цивільних суден у Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури.

Після зустрічі, яка відбулася в Японії з 16 по 18 червня, міністри транспорту країн G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія) прийняли спільну декларацію, в якій засудили руйнування РФ глобальних ланцюгів постачання, зокрема, відносно навігації цивільних суден у Чорному морі та пошкодження української транспортної інфраструктури.

“Я впевнений, що спільними зусиллями зможемо побудувати ефективну логістичну модель, в якій не буде місця для РФ, а Україна займе центральну позицію”, – наголосив посадовець.

Крім того, міністри транспорту G7 домовилися про активізацію міжнародних зусиль щодо розвитку програми ЄС “Шляхи солідарності”, яка передбачає фінансову підтримку проєктів розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту українських продовольчих товарів.

Це стосується, зокрема, розвитку Дунайського портового кластеру, прикордонної інфраструктури на кордоні з ЄС та Молдовою тощо.

Також під час заходу була наголошена важливість стабільної роботи “зернового коридору” та розвитку стійких транспортних зв’язків між Європою та Азією, обходячи країну-агресора.

Особлива увага буде приділятися розвитку Середнього коридору (Middle Corridor) та Центральної Транскаспійської транспортної мережі (Central Trans-Caspian Network).

Зазначено, що країни G7 розглядають можливість створення зелених коридорів для експорту українського зерна.

Загалом, рішення, прийняте міністрами транспорту країн G7, відображає їхню підтримку України та прагнення покращити транспортну інфраструктуру країни після руйнувань, спричинених російською агресією.

Це важливий крок у забезпеченні стабільності та розвитку логістичних зв’язків для України та світової спільноти.