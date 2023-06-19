Брудна бомба: у чому небезпека та як себе захистити

В понеділок, 19 червня 2023 року, в росії знову звинуватили Україну у нібито роботі над «брудною ядерною бомбою».

У повідомленні пропагандистських ЗМІ йшлося: «Служба зовнішньої розвідки Росії отримала дані щодо рішення держінспекції ядерного регулювання України відправити на переробку партію опроміненого палива з Рівненської АЕС, заявили у відомстві. Це паливо переміщене у двох контейнерах на майданчик сховища у Чорнобилі, МАГАТЕ при цьому повідомлено не було. Все це можна пояснити намірами України продовжити роботу над брудною ядерною бомбою».

Окупанти не вперше закидають Україні розробку так званої «брудної бомби». І небезпека полягає у тому, що з Кремля часто роблять вкиди про те, що самі хочуть використати у війні проти України.

Сhas News ще раз докладно пояснює, що таке брудна бомба, в чому її небезпека та як себе захистити від наслідків її використання.

Що таке брудна бомба

Брудна бомба, або радіологічний розсіюючий пристрій — можлива радіологічна зброя, що поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, брудна бомба — суміш вибухових речовин і радіоактивних матеріалів, таких як порошок або гранули.

Принцип її роботи в тому, що коли вибухає динаміт чи інші вибухові речовини, вибух розносить радіоактивний матеріал околицями.

Основна небезпека від брудної бомби походить саме від вибуху. Її радіоактивні матеріали, ймовірно, не створять достатнього радіаційного опромінення, щоб викликати негайне серйозне захворювання, за винятком тих людей, які знаходяться дуже близько до місця вибуху.

У департаменті охорони здоров’я штату Нью-Йорк, США, зазначають, що брудну бомбу можуть використати для поширення радіоактивного матеріалу в невеликій зоні навколо вибуху. Водночас, основна мета використання брудної бомби — налякати людей і забруднити будівлі або землю.

Брудна бомба і ядерна бомба: в чому відмінність

У фейковому повідомленні росЗМІ згадувалась «брудна ядерна бомба», проте «брудна бомба» і «ядерна бомба» — зовсім різні речі і принцип їхньої дії різний.

Ядерна зброя використовує ядерну реакцію для збільшення руйнівного ефекту. А брудна бомба — це, по суті, звичайний вибуховий пристрій, який начинений радіоактивними речовинами.

Навіть, якщо брудна бомба вибухне у місті, де мешкає людина, вона постраждає тільки, якщо перебуватиме дуже близько до епіцентру вибуху.

Брудна бомба: як себе захистити у разі її використання

Якщо людина опинилась на вулиці безпосередньо поблизу місця використання брудної бомби з радіоактивними матеріалами, потрібно:

не торкатися предметів, відкинутих внаслідок вибуху, вони можуть бути радіоактивними,

прикрити рот і ніс серветкою, фільтром або вологою тканиною, щоб уникнути вдихання або ковтання радіоактивного матеріалу,

віддалитись від джерела радіації — відійшовши навіть на коротку відстань від місця забруднення, можна забезпечити значний захист,

зайти всередину будівлі, щільно зачинити двері та вікна,

зняти забруднений одяг якомога швидше, помістити його у герметичний пакет — цей одяг пізніше можуть використати для оцінки отриманого опромінення людиною,

прийняти душ або вмитися водою з милом, ретельно вимити волосся, щоб позбутися залишків пилу,

слухати та виконувати поради аварійних служб та органів влади.

Якщо вибух брудної бомби захопив у автомобілі і найближча будівля для укриття далеко, потрібно:

закрити вікна,

вимкнути двигун, кондиціонер, обігрівач та вентиляційні отвори,

не виходити з машини, поки не повідомлять по радіо, що виїхати на дорогу і продовжити рух безпечно.

Радіоактивне забруднення залежатиме від кількості радіоактивного матеріалу у пристрої та погодних умов:

сильний вітер, без дощу — буде сильне забруднення значної площі,

слабкий вітер і сильний дощ — забруднення буде локальним.

«Радіоактивні матеріали, розсіяні в повітрі, можуть забруднити кілька міських кварталів, викликати страх і вимагати дорогого очищення», — попереджає департамент охорони здоров’я штату Нью-Йорк.

Водночас забруднення річок несе підвищену небезпеку через зараження питної води.

Чи були в історії людства випадки застосування брудної бомби?

Ні, поки що брудну бомбу ніхто не використовував.

Хоча після терактів в США 11 вересня 2001 року загрозу використання брудної бомби в цій країні розглядають як цілкому реальну.

А Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у 2016-му повідомило, що за 20 років зафіксувало 2374 інциденти, пов’язаних з незаконним обігом, зберіганням, викраденням або втратою радіоактивних матеріалів.

Повідомлялось, що доступ до радіоактивних матеріалів для використання у брудній бомбі намагається отримати терористична організація «Аль-Каїда».

Протягом 2000-х американські спецслужби здійснили кілька затримань людей, яких підозрювали у плануванні і підготовці використання зброї масового ураження в США і, зокрема, в Нью-Йорку.

Брудна бомба в Україні: на чому ґрунтуються звинувачення росії

Про нібито розробку Україною брудної бомби росіяни активно заговорили восени 2022 року.

Тоді міністр оборони рф сергій шойгу у телефонних розмовах з американським, французьким, британським та турецьким міністрами оборони висловив «занепокоєння» тим, що Україна нібито готує «провокації» із застосуванням «брудної бомби», щоб звинуватити у цьому росію.

В українській розвідці одразу пояснили, що ці заяви кремля — психологічна і геополітична операція, орієнтована на Захід аби змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори з агресором.

А президент Володимир Зеленський попередив: «Якщо росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: росія все це вже підготувала».

На початку червня 2022 року росія знову активувала тему брудної бомби (про це йшлося в огляді пропаганди від Chas News). РосЗМІ з посиланням на фсб росії написали, що українська розвіда нібито збирається влаштувати на території рф теракт із застосуванням «брудної бомби». Для цього у нас начебто створили «третю службу», до складу якої увійшла легкомоторна авіація для постачання диверсійно груп на території росії засобами ураження, а «також завдання ударів за допомогою скидання бомб на об’єкти паливної та енергетичної інфраструктури».

Цього тижня у росії додали до своїх фейків деталей про переміщення опроміненого палива.

На чому взагалі можуть ґрунтуватися такі звинуваченняя щодо України?

По-перше в Україні є кілька атомних електростанцій і, відповідно, дійсно є багато відпрацьованого ядерного палива. Втім рівень його збагачення становить лише 2-5%, коли високим ступенем вважається понад 20%.

Також є родовища урану в Кіровоградській області.

Але ще восени МАГАТЕ повідомило, що в результаті перевірки не виявило жодних ознак брудних бомб в Україні.

Натомість в росії набагато більше родовищ урану, сховищ ядерного палива і радіоактивних матеріалів. До того ж окупанти зараз контролюють сховище ядерних відходів на Запорізькій АЕС. Тобто можливостей виробити брудну бомбу у Кремля набагато більше.

А підрив греблі Каховської ГЕС доводить, що окупанти здатні в Україні на будь-які безрозсудні вчинки.