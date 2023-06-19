СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова Віктору Геращенку

Служба безпеки України повідомила про підозру у масштабній корупції заступнику мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про це повідомляє СБУ.

Секретар Чернігівської міськради Олександр Ломако зазначив, що у Чернігівській міській раді «вкотре провели обшук».

За його словами, підозру отримав Віктор Геращенко — керівнику штабу по підготовки до опалювального сезону 2023/24 та куратору сфери ЖКГ у місті. Ломако вважає дії СБУ «черговою спробою чиновників з центру паралізувати роботу міської ради та її виконавчих органів».

За данними СБУ, Геращенко організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яку навесні 2022 року пошкодили російські обстріли. Уже у липні необхідне обладнання придбали за вартістю, вдвічі більшою за ринкову. Ця махінація коштувала державі понад 30 млн грн.

Цю суму підтвердили судово-товарознавча і судово-економічна експертизи, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Наразі йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою, із можливістю внести заставу у 32 млн грн. Геращенку загрожує до шести років вʼязниці. Слідство триває.

Нагадаємо, 14 червня колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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