Лось, якого помітили у Києві, помер по дорозі до Центру порятунку тварин (фото)

У Парку партизанської слави, який знаходиться у Дарницькому районі Києва, помітили лося.

Про це у понеділок, 19 червня повідомили місцеві мешканці.

За їх словами, дика тварина розгулювала газонами та навіть прилягла відпочити на футбольному полі.

Як саме лось опинився у людному місці, наразі невідомо. Кияни припустили, що тварина забралася сюди із лісової зони, яка прилягає до парку.

Очільниця Центр порятунку диких тварин Наталія Попова одразу вирушила на місце. За кілька годин вона повідомила, що лось помер дорогою до Центру порятунку. Йому не встигли надати допомогу, і, судячи зі слів присутніх, це була ситуація без шансів, повідомляють в UAnimals. Команда одразу ж відвезла лося на розтин.

Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина — у нього сильно забитий бік і площа удару дуже велика. Але остаточні результати розтину будуть згодом.

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