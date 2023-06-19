До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців

Участь в суспільно-корисних роботах бере вже 30 121 українець, на заробітну плату яким направлено 196 млн грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: Внаслідок підриву Каховської ГЕС затопило зоопарк – всі тварини загинули

Згідно із оприлюдненими даними, станом на 19 червня до суспільно-корисних робіт в Україні вже залучили 30 121 українця з 18 областей. Зокрема, у Полтавській області направлення на роботу отримали 5 434 громадяни, у Харківській – 5 151, у Донецькій – 3 563, у Київській – 3 333, у Чернігівській – 3 234.

За інформацією Служби зайнятості, на виплату заробітної плати за участь в суспільно-корисних роботах спрямовано вже 196 млн грн.