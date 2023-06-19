Україна обіграла Мальту у відборі Євро-2024: огляд матчу (відео)

У понеділок, 19 червня, збірна України з футболу здобула другу перемогу у відборі на Євро-2024.

Українські футболісти у словацькій Трнаві обіграли збірну Мальти з рахунком 1:0.

На 52-й хвилині Андрій Ярмоленко пробивав пенальті, але поцілив у поперечину.

Вирішальний гол забив Віктор Циганков також з пенальті на 72-й хвилині.

Гра проти Мальти була для українців третьою у відборі до Євро-2024. Першу гру збірна програла Англії з рахунком 0:2, а у матчі проти Північної Македонії перемогла з рахунком 3:2.

Україна набрала шість очок та йде на другому місці в турнірній таблиці. На першому — Англія.

Наступні матчі відбору за участі української збірної пройдуть у вересні.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.