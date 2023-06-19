20 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 червня

20 червня відзначають Всесвітній день біженців. В ООН його започаткували у 2001 році, вшановуючи 50-ту річницю Конвенції 1951 року про статус біженців.

Також у вівторок Міжнародний день Wi-Fi та Всесвітній день захисту слонів в зоопарках.

Крім того 20 червня — День мучеників в Еритреї, День національного прапора в Аргентині та День пам’яті жертв втечі і вигнання у Німеччині.

Яке релігійне свято 20 червня

20 червня віряни відзначають день пам’яті святого Феодота Анкірського. Він жив у ІІІ столітті у часи гоніння за християнами. Святий відвідував мучеників в темницях та переховував у своєму будинку вірян, які втікали від імператора. Згодом Феодота схопили та стратили зі відмову відректися від віри.

Хто святкує іменини 20 червня

У вівторок, 20 червня, день ангела відзначають Олександр, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Микола, Павло, Петро, Тарас, Ганна та Марія.

Які історичні події відбулися 20 червня

451 — відбулась битва на Каталаунських полях, під час якої зупинили просування гунів в Європу. Цю битву вважають однією з найкровопролитніших для Європи у V ст. — тоді загинуло до 300 тис. людей.

1837 — королевою Британії стала 18-річна Вікторія I, яка правила країною 63 роки.

1840 — художник зі США Семюел Морзе отримав патент на телеграф.

1863 — в Сполучених Штатах заснували перший банк.

1963 — США й СРСР підписали угоду про встановлення «гарячої лінії» зв’язку між урядами двох держав.

1967 — у США чемпіона світу з боксу Мухаммеда Алі засудили до п’яти років ув’язнення та штрафу в розмірі $10 тис. через ухиляння від служби в армії.

1969 — гітарист Джимі Хендрікс отримав рекордний гонорар. Під час Джазового фестивалю у Ньюпорті він один раз вийшов на сцену і отримав $125 тис.

1990 — столицю Німеччини перенесли з Бонна до Берліну.

1993 — здійснили перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншем, який будували сім років.

Хто народився 20 червня

1690 — Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.

1819 — Жак Оффенбах, французький композитор та зачинатель класичної оперети.

1834 — Олександр Лазаревський, український історик, один з перших біографів Тараса Шевченка.

1861 — Фредерік Хопкінс англійський вчений, відкрив вітаміни A і D та отримав за це Нобелівську премію.

1928 — Жан-Марі Ле-Пен, французький політик, колишній лідер французької партії Національний Фронт.

1950 — Лайонел Річі, американський співак та композитор.

1967 — Ніколь Кідман, австралійська акторка.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.