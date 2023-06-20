Карта бойових дій станом на 20 червня

Російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському, Слобожанському та Куп’янському напрямках противник завдав авіаційні удари, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Протягом минулої доби ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.

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