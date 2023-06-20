Київ та Львів вночі атакували дрони, по Запоріжжю били з С-300

У ніч на 20 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе типу «Shahed». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За попередніми даними, сили ППО знищили 28 з 30 «шахедів».

Так, Київ безпілотники атакували хвилями з трьох напрямків, розповіли в КМВА. У повітряному просторі столиці збили близько 20 дронів. Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило.

Натомість у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. На місці удару була пожежа, але люди не постраждали.

По Запоріжжю росіяни випустили сім ракет з комплексів С-300. Голова ОВА Юрій Малашко проінформував, що мішенями ворога стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

Інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо, напередодні речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. повідомила, що найближчими днями росія може отримати нову партію «шахедів» і посилити атаки дронами.

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