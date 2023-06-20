Макрон підтвердив, що Україна отримала ЗРК SAMP/T

Французько-італійська система протиракетної оборони SAMP/T вже доставлена і працює в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у Парижі, пише RAI News.

«Я радий мати змогу оголосити вам разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що французько-італійський SAMP/T зараз розгорнутий і працює в Україні, де він захищає ключові об’єкти та життя людей», — сказав Макрон під час виступу, присвяченому повітряному захисту Європи.

Італійські ЗМІ писали про передачу Україні SAMP/T ще у середині травня, проте досі ця інформація офіційно не підтверджувалася.

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