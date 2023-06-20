Атака «шахедів» на Львів: голова ОВА розповів подробиці

Зранку 20 червня Львів атакували дрони-камікадзи типу «Shahed». Подробиці удару розповів голова ОВА Максим Козицький.

Близько 5 ранку три безпілотники поцілили у критично важливий об’єкт. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна.

Жертв чи постраждалих немає. На місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що через ранкові обстріли у місті три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

Нагадаємо, загалом вночі Україну атакували 35 дронів з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Сили ППО збили 32 «шахеди» — більшість на Київщині.

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