«Це реально»: Байден прокоментував ядерну загрозу з боку росії

Президент США Джо Байден назвав «реальними» погрози президета рф путіна застосувати тактичну ядерну зброю.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з групою донорів у Каліфорнії, пише Reuters.

«Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально», — заявив голова Білого дому.

Нагадаємо, 16 червня путін заявив, що російську ядерну зброю вже завезли до Білорусі. Він назвав це «елементом стримування», «щоби усі, хто хоче нанести стратегічну поразку росії, не забували про цю обставину».

При цьому путін сказав, що може застосувати ядерну зброю лише, якщо буде загроза для «територіальної цілісності, незалежності та суверенітету існування держави». За його словами, такої загрози зараз немає.

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