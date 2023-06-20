Ігнат пояснив, чому «шахеди» долетіли до Львова

Україні не вистачає засобів ППО для захисту усієї території, тому ворожі «шахеди» змогли уночі долетіти до Львова. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами — великого та середнього радіусу дії — неможливо», — сказав він.

Ігнат пояснив, що зараз ППО захищає у першу чергу великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту.

«Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль», — наголосив речник Повітряних сил.

При цьому мобільним вогневим групам складно вночі зі стрілецької зброї з невеликим радіусом збити «шахеди», які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Проти них неефективні і старі радянські винищувачі.

«Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі — ред.). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16», — підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, зранку 20 червня три ворожі дрони у Львові поцілили у критично важливий об’єкт. Загалом же за ніч сили ППО збили 32 з 35 «шахедів» — більшість на Київщині.

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