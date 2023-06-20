Передача українських полонених Угорщині: в Будапешті заперечують свою причетність

Переговори про вивезення 11 українських військовополонених з рф вели релігійні організації без участі офіційного Будапешту. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Щодо 11 військовополонених — думаю це хороші новини, вони вільні. Були переговори між церквою та релігійними організаціями. Держава Угорщина абсолютно не долучена», — заявив він у відповідь на запитання члена української делегації Юрія Камельчука.

Сіярто також стверджував, що звільнені з полону українці є «вільними у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити».

«І якщо вони захочуть вийти на зв’язок із українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати», — додав Сійярто.

Нагадаємо, 8 червня РПЦ заявила про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. Угорський віце-прем’єр Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію, а в МЗС України наголосили, що дізналися про це зі ЗМІ.

19 червня в МЗС повідомили, що усі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із цими громадянами не мали успіху. Їм дозволили зустрітися з родичами, але лише у присутності третіх осіб.

«Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України», — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

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