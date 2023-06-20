В Україні розміновано 25% сільгоспземель, визначених для пріоритетного очищення 

Понад 100 тисяч га сільгоспземель в Україні вже розміновано та готово до ведення на них госпдіяльності.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

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«Прийняті раніше плани з обстеження та очищення території виконуються з випередженням. При цьому значні потенційно забруднені площі, як показало їхнє обстеження, не потребують розмінування. Зі 470 тисяч га земель сільгосппризначення, визначених для пріоритетного очищення, понад 100 тисяч га вже готові до ведення на них господарської діяльності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні буде розроблено Стратегію протимінної діяльності.

МРГ також підготує експериментальну постанову уряду, яка спростить виробництво, сертифікацію та закупівлю спеціальної техніки для розмінування Міноборони, МВС та іншими операторами протимінної діяльності.

Національний орган також підтримав пропозицію Мінагрополітики щодо коригування площі територій, які потребують розмінування.

План заходів щодо розмінування земель сільгосппризначення розрахований на чотири роки та передбачає повернення в експлуатацію 470 тисяч га земель сільгосппризначення. Очікується, що у 2023 році може бути повернено в експлуатацію до 165 тисяч гектарів земель, або близько 35% визначених планом.