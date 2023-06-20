Через київську ІТ-компанію ледь не стався витік даних з ОВА до терористів «днр» — СБУ

Служба безпеки запобігла витоку інформації з електронних систем однієї з прифронтових обласних військових адміністрацій.

Можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з окупованої частини Донеччини.

Проте цими «колегами» виявились представники терористів «днр», які діяли під виглядом працівників донецької «філії» компанії.

Завдяки отриманому онлайн-доступу вони планували влаштувати регулярний «злив» інформації з ОВА.

Найбільше ворога цікавили відомості про наслідки російських повітряних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Також вони хотіли отримати координати електропідстанцій, на яких проводились або ще тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Під час обшуків в офісі ІТ-компанії та в помешканнях фігурантів у Києві виявлено:

комп’ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності;

печатки і документи, що вказують на ведення «спільного бізнесу» з донецькою «філією».

У результаті СБУ затримала одного з керівників столичного підрядника і повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Також за цією статтею кваліфіковано злочинні дії п’ятьох його спільників з тимчасово окупованого Донецька. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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