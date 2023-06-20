Привітання з Днем державної служби 2023: вірші та картинки

День державної служби — професійне свято в Україні. Відзначається щорічно 23 червня.

Команда Amazing Ukraine підготувала щирі вітання до свята – День державної служби

Картинка, привітання – День державної служби

Читай також: Побажання Доброго вечора, Гарного вечора: вірші, картинки та листівки

Привітання з Днем державної служби 2023

***

Щиро вітаю Вас з професійним святом – Днем державної служби! Професія державного службовця – важлива, клопітка та відповідальна праця людей, які у своїй більшості виконують її за покликанням , демонструючи справжню відданість справі та бажання служити людям. Бажаю Вам здоров’я, мудрості, витримки у всіх життєвих випробуваннях, добра і добробуту, заслуженої шани і вдячності людей!

***

Привітання з Днем державної служби 2023 Привітання з Днем державної служби 2023 Привітання з Днем державної служби 2023 Привітання з Днем державної служби 2023

Привітання з Днем державної служби Картинка з Днем державної служби 2023

***

Щиро вітаю вас з професійним святом ‒ Днем державної служби! Нехай ваша щоденна робота викликає повагу та довіру громадян, колег, ваші рідні та близькі люди пишаються тим, що ви працюєте на користь держави! Бажаю вам здоров’я, натхнення, невичерпної енергії, витримки від життєвих випробувань, подальшої плідної праці на ниві служіння народу, нових звершень у роботі! А найголовніше, заслуженої шани та вдячності людей!

***

Привітання з Днем державної служби 2023 Привітання з Днем державної служби 2023

***

Щиро вітаю Вас із професійним святом – Днем державної служби!Державний службовець – це особлива професія, представник якої володіє, з одного боку, широкими повноваженнями, а з іншого – несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям та справжньої відданості своїй справі. Бажаю Вам міцного здоров’я, творчого натхнення у вашій нелегкій та відповідальній роботі, плідних та реальних здобутків, високої професійної майстерності. Нехай з вами завжди буде мудрість, витримка і сила духу.

Привітання з Днем державної служби 2023

***

Читай також: Привітання з Днем народження дружині: щирі вірші, картинки та листівки

Привітання з Днем державної служби 2023 Привітання з Днем державної служби 2023 Привітання з Днем державної служби 2023 Привітання з Днем державної служби 2023

Привітання з Днем державної служби 2023

***

Сьогодні вітаємо усіх людей, які несуть державну службу. Дякуємо вам за ваш труд, який ви робите на благо суспільству. Щастя хочеться побажати вам, а також здоров’я та наснаги до роботи.

***

Держслужбовці, вас вітаю

З вашим славним святом,

Радує нехай завжди

Премія й зарплата.

Хай кар’єра в гору йде,

Ранг нехай зростає,

Хай завжди сумлінна праця

Вас лиш надихає.

***

Картинка – День державної служби Картинка, привітання з Днем державної служби

***

Вітаю з Днем державного службовця України. Бажаю ніколи не здавати впевнених позицій, бажаю завжди нести свою службу успішно і гордо! Нехай з такими людьми, як ти держава стає міцніше. Нехай у тебе завжди мається сила та мудрість для праці, а також натхнення та кохання для життя!

***

Картинка з Днем державної служби 2023

***

З професійним святом вас вітаю,

Наснаги, терпіння та вдачі бажаю.

Хай державна служба буде легкою,

Життя наповнене радістю та весною.

Щоб плани реалізувались,

А цілі робочі — досягалися.

Прибутки щоразу зростали,

Підвищення вас чекали.

***

Читай також: Привітання з Днем народження українською

Картинка з Днем державної служби 2023

***

Святкують сьогодні свій день, люди які працюють для усіх нас. Кожного для вони приходять на державну службу аби зробити усе можливе для покращення життя суспільства. Бажаємо вам удачі у кар’єрному рості, життєвої мудрості та здоров’я.

***

Бажаємо злагоди вам та натхнення,

Ясного майбутнього та сьогодення,

В роботі комфорту, енергії, миру,

В душі рівноваги та міцної віри.

Всілякі гаразди хай щастю сприяють,

А мужні серця ваши втоми не знають,

Хай вас не торкаються труднощі жодні,

Усіх держслужбовців вітаєм сьогодні!

***

Картинка з Днем державної служби

***

З Днем державного службовця

Хочу привітати.

І всього лише найкращого

Я Вам хочу побажати!

Хай здоров’я не покине,

А кохання в серце лине,

Хай добробут в дім вітає,

Й ангел Вас охороняє!

***

Картинка з Днем державної служби 2023

Читай також: Привітання з днем народження дочці: картинки та вірші

Вітання у прозі – День державної служби

З днем держпрацівника! Бажаю вам успіхів у вашій такій потрібній, але нелегкій праці. Нехай ваші підопічні цінують ваші зусилля і відповідають на добро добром. Бадьорості вам, здоров’я, достатку та удачі!

***

Картинка, привітання з Днем державної служби 2023