Ярина Арʼєва склала мандат депутата Київради: її підозрюють у ДТП під наркотиками

Депутатка Київради Ярина Арʼєва склала мандат після того, як Київський апеляційний суд змінив їй запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Її підозрюють у вчинені ДТП під дією наркотиків.

Про це вона сама повідомила у Facebook.

Своє рішення Арʼєва пояснила тим, що за умов домашнього арешту не зможе виконувати свої депутатські обов’язки.

Вона наголосила, що не збирається тікати від відповідальності, звинувачення не визнає, а з потерпілою у ДТП, яка зараз перебуває за межами України, підписала договір про повне відшкодування.

Нагадаємо, 23 травня 2023 року правоохоронці повідомили Арʼєвій про підозру у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного спʼяніння. Сама ж аварія сталася ще 27 листопада.

Арʼєварозповіла, що тоді під час блекауту збила жінку на переході. Потерпіла отримала численні травми: переломи плечової кістки й щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

Дупатат запевняла, що їхала з дозволеною швидкістю, але не встигла зреагувати, оскільки жінка вийшла раптово. При цьому вона стверджувала, що одразу експертиза не знайшла у її крові сліду наркотиків, і показала протилежний результат лише за півроку.

Спочатку суд призначив Ар’євій нічний домашній арешт, але в апеляції змінив його на цілодобовий.

У Київраді Ар’єва представляла фракцію Євросолідарності. Її батько, Володимир Ар’єв, представляє цю ж політсилу у Верховній Раді.

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