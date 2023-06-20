Французька система ППО SAMP/T вже розгорнута в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зенітно-ракетна система середньої дальності SAMP/T франко-італійського виробництва вже доставлена в Україну.
Як інформує Amazing Ukraine, про це передає видання RaiNews.
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“Париж оголосив на початку лютого про постачання цього аналога системи Patriot. Я щасливий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджією Мелоні, що франко-італійський SAMP/T тепер розгорнуто і введено в експлуатацію в Україні, де він захищає ключові об’єкти і життя людей”, – наголосив глава Франції, під час виступу в Парижі з промовою про протиракетну оборону Європи.
Видання RaiNews зазначає, що SAMP/T MAMBA – перша в Європі протиракетна система великої дальності, яка має допомогти Україні впоратися з атаками російських безпілотників, ракет і літаків.
SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження – до 25 км. Усі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.
Розробником і виробником зенітного ракетного комплексу SAMP/T є європейський консорціум Eurosam.
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