Україна прийме на озброєння сучасні західні винищувачі F-16 не раніше Нового року 2024 року, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.
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«Це було моє побажання Санті. Тому було б логічно, щоб хоча б до Нового року перший F-16 все-таки злетів», — сказав глава Міноборони України.
«Після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що термін до шести місяців буде достатнім. Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати і вміємо вчитися», — сказав Резніков.
Він навів як приклад навчання українців на САУ Сrab і системах ППО Patriot, яке пройшло швидше очікуваного.
Водночас Резніков наголосив, що пілот літатиме самостійно: йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники. Їхнє навчання триває довше чотирьох місяців.
«Після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що термін до шести місяців буде достатнім. Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати і вміємо вчитися», — сказав Резніков.
Він навів як приклад навчання українців на САУ Сrab і системах ППО Patriot, яке пройшло швидше очікуваного.
Водночас Резніков наголосив, що пілот літатиме самостійно: йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники. Їхнє навчання триває довше чотирьох місяців.
Готовність взяти участь у передачі Україні винищувачів F-16 висловили вісім країн Європи:
- Велика Британія,
- Нідерланди
- Польща
- Данія
- Швеція
- Бельгія
- Португалія
- Франція
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