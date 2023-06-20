Повінь – зміна системи

Menu
Close

F-16 будуть в Україні не раніше Нового року — Резніков

20.06.2023

Україна прийме на озброєння сучасні західні винищувачі F-16 не раніше Нового року 2024 року, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

Читай також: Французька система ППО SAMP/T вже розгорнута в Україні

«Це було моє побажання Санті. Тому було б логічно, щоб хоча б до Нового року перший F-16 все-таки злетів», — сказав глава Міноборони України.

«Після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що термін до шести місяців буде достатнім. Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати і вміємо вчитися», — сказав Резніков.

Він навів як приклад навчання українців на САУ Сrab і системах ППО Patriot, яке пройшло швидше очікуваного.

Водночас Резніков наголосив, що пілот літатиме самостійно: йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники. Їхнє навчання триває довше чотирьох місяців.

«Після тестування наших двох пілотів у Сполучених Штатах вважається, що термін до шести місяців буде достатнім. Я вважаю, що наші досвідчені пілоти, з їхнім бажанням і прагненням, напевно, полетять швидше. Я маю на увазі не просто полетять, а вільно: з маневром, вночі, в парі. Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, тому що ми вміємо дивувати і вміємо вчитися», — сказав Резніков.

Він навів як приклад навчання українців на САУ Сrab і системах ППО Patriot, яке пройшло швидше очікуваного.

Водночас Резніков наголосив, що пілот літатиме самостійно: йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники. Їхнє навчання триває довше чотирьох місяців.

Готовність взяти участь у передачі Україні винищувачів F-16 висловили вісім країн Європи:

  • Велика Британія,
  • Нідерланди
  • Польща
  • Данія
  • Швеція
  • Бельгія
  • Португалія
  • Франція
  • Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
  • ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
  • До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
  • G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
  • Соціальні служби в Європі вилучили 240 дітей з українських родин – Офіс омбудсмена
  • Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО
  • Привітання з Днем батька 2023: вірші та картинки
  • У Міноборони підтвердили звільнення населеного пункту П’ятихатки в Запорізькій області
  • У Херсоні рівень води знизився до 70 см. Підтоплені ще 23 населені пункти на Херсонщині
  • Українців у Польщі запрошують на безкоштовне навчання до Варшавського університету
  • В Україні з’явиться новий державний банк
 