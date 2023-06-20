Зеленський підписав закони, що спрощують виробництво та ремонт дронів

20 червня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 9275 та № 9276 щодо підтримки виробництва дронів під час воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, закон № 9275 звільняє від сплати ПДВ при ввезенні в Україну комплектуючих для БПЛА. А проєкт № 9276 тимчасово звільняє від сплати ввізного мита складові для виробництва або ремонту дронів.

Зокрема матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі, що ввозяться підприємствами для виробництва та ремонту БПЛА.

Водночас підприємства повинні звітувати про використання таких запчастин. У разі нецільового застосування підприємство повинно буде доплатити митні платежі та сплатити пеню за такі товари.

Законопроєкти наберуть чинності у четвер, 22 червня.

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